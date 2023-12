Une deuxième défaite en vue pour le football turc ?

Sorti de l’hôpital ce jeudi, deux jours après la terrible agression dont il a été victime lors de la rencontre Ankaragücü-Rizespor, Halil Umut Meler ne sait pas encore s’il remettra un sifflet dans sa bouche de sitôt.

« J’ai déjà parlé avec les dirigeants de l’UEFA, mais je ne sais pas si et quand je reviendrai arbitrer. Je m’exprimerai plus tard sur cette question, a expliqué l’intéressé aux micros des nombreux médias locaux qui attendaient de le revoir en meilleure forme. Pour l’instant, je n’ai pris aucune décision. Tout est possible, mais ce que je veux maintenant, c’est me reposer. »

La veille, l’agence de presse Anadolu avait rapporté le témoignage de l’homme en noir qui y décrivait l’horreur subie en plein match : « Faruk Koca (le président d’Ankaragücü, NDLR) m’a donné un coup de poing sous l’œil gauche et je suis tombé. Alors que j’étais au sol, tous les gens m’ont donné des coups de pied au visage et dans d’autres parties du corps… Faruk Koca a crié : […] “Je vais te tuer !” » Koca a depuis démissionné et présenté ses excuses à la famille de l’intéressé.

Certes, il faut protéger les artistes. Mais il faut surtout d’urgence protéger les arbitres.

La fédération turque reporte tous ses matchs jusqu'à nouvel ordre