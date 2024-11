SO le Dimanche 03 Novembre à 22:45 Article modifié le Dimanche 03 Novembre à 22:59

Noël avant l’heure.

Selon les informations du Monde et de L’Équipe, l’enquête préliminaire ouverte en janvier 2023 pour « harcèlement moral et sexuel » contre Noël Le Graët a été classée sans suite par le parquet de Paris, faute d’infraction suffisamment caractérisée. Dans les colonnes du Monde, l’ancien président de la Fédération française de football a exprimé son « grand soulagement » à la suite de cette décision. Avant d’évoquer son départ forcé de la FFF : « Je ne méritais pas cette sortie. J’aurais dû être en fin de mandat en décembre 2024 et sortir par la grande porte. »

Libéré, Noël Le Graët en a profité pour sortir la sulfateuse dans L’Équipe. Dans son viseur ? Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre des Sports et dont la plainte de NLG contre elle pour diffamation devant la Cour de justice de la République sera jugée en décembre prochain : « Qu’a-t-elle fait pour le sport ? Je ne la jugerai pas sur son passage à l’Éducation nationale, elle m’a fait un peu pitié. » Mais aussi son successeur Philippe Diallo qui « devrait jouer au Loto » et dont il ne soutiendra pas la candidature aux prochaines élections : « Pierre Samsonoff est un bon candidat, meilleur que Diallo. Il est sérieux, intelligent et cultivé, ce n’est pas un farfelu. »

De quoi affecter l’issue des élections ? Rien n’est moins sûr.

