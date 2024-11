Bruno Fernandes s’en veut d’avoir participé au limogeage d’Erik ten Hag

La quatrième fois en quatre ans que Bruno dit adieu à son coach.

Opposés à Chelsea à Old Trafford pour la première de Ruud Van Nistelrooy comme entraîneur intérimaire en Premier League, les Red Devils ont été accrochés au terme d’une rencontre pour le moins ennuyeuse (1-1). Une nouvelle contre-performance, une semaine après le limogeage de l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Une décision sur laquelle est revenu Bruno Fernandes après la rencontre face aux Blues. « J’ai parlé à Erik ten Hag et je me suis excusé auprès de lui, je suis déçu qu’il soit parti et j’ai essayé de l’aider. Je ne marquais pas de buts, nous ne marquions pas de buts et je me sens responsable. Ce n’est bon pour personne au club quand le coach part. L’équipe n’est pas la meilleure, les résultats ne sont pas les meilleurs et c’est lui qui a payé pour cela », a-t-il déclaré.

Il fallait y penser avant…

Chelsea arrache le nul contre Manchester United