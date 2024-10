Rodri et ses copains chambrent Vinícius Junior après le Ballon d’or

La vidéo devrait plaire à Patrick Sébastien.

Sacré Ballon d’or à la surprise générale au théâtre du Châtelet lundi, le grand favori étant Vinícius Junior, Rodri a largement fêté sa victoire. Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou en septembre et certainement absent pour le reste de la saison, le milieu de terrain espagnol s’est amusé dans un restaurant parisien en compagnie de sa garde rapprochée.

🔥 ¡RODRI SE ACUERDA DE VINICIUS celebrando el BALÓN DE ORO! 👀 El Manchester City sube… y borra un vídeo del mediocentro festejando su galardón. ‼️ '¡Vini ciao, Vini ciao, ciao, ciao!' pic.twitter.com/HOjd86eQ9K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2024

Et, ce mercredi, El Chiringuito a dévoilé une vidéo qui devrait finir de ravir Vinícius Junior. Celle-ci montre Rodri et ses amis à table, en train de faire tourner les serviettes en entonnant « Vinícius ! Vinícius ! Ciao ! Ciao Ciao ! » sur l’air de la chanson Bella Ciao, le tout devant un Rúben Dias mort de rire.

Plus tôt dans la soirée, Rodri s’était montré indifférent au sujet de l’absence du Real Madrid à la cérémonie : « Ils ont pris leur décision, ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté, je me concentre juste sur mon club, sur mes coéquipiers, les gens qui sont ici, et les gens qui sont heureux de me féliciter, et c’est tout. »

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

