Le LOSC triomphe de Monaco

Lille 2-1 Monaco

Buts : Haraldsson (22e, 42e) pour les Dogues // Minamino (45e+2) pour les Monégasques.

Dans le Nord, c’est un Viking islandais qui a frappé ce samedi. Face à Monaco, Hákon Arnar Haraldsson a trouvé à deux occasions le chemin des filets pour mettre le LOSC sur du velours et offrir la victoire aux siens (2-1). Malgré la réduction rapide de Takumi Minamino, les Dogues ont fait le gros dos et résisté à des Monégasques trop peu incisifs. Les Lillois réalisent là la bonne opération du week-end et montent sur le podium, en attendant le résultat de Nice face à Montpellier dimanche, tandis que Monaco récupère la cinquième place avec une unité de moins.

Un raté et une glissade qui coûtent cher

Monaco lance les hostilités après seulement neuf minutes : Mika Biereth anticipe bien une sortie de Lucas Chevalier en lobant ce dernier, mais Bofadé Diakité veille au grain et empêche le Danois de reprendre le ballon derrière. Le LOSC répond rapidement et prend l’ascendant dans le jeu sur son adversaire. Radosław Majecki doit ainsi se coucher pour bloquer d’une main ferme une frappe puissante de Ngal’ayel Mukau. Quelques minutes plus tard, le Polonais ne peut rien sur la frappe de Hákon Arnar Haraldsson. Trouvé par Mukau, l’Islandais profite de la passivité de Vanderson et Wilfried Singo pour prendre son temps et croiser un tir en entrant dans la surface (1-0, 22e).

Si les Monégasques reprennent des couleurs après l’ouverture du score, deux sabotages consécutifs vont les mettre en grande difficulté. Eliesse Ben Seghir manque d’abord une occasion trois étoiles en ne parvenant même pas à cadrer sa reprise plein axe à quelques mètres du but. Juste derrière, Denis Zakaria glisse au moment de recevoir une passe de Singo aux abords de sa surface, et Haraldsson est à l’affût et s’y reprend à deux fois pour tromper Majecki et faire le break (2-0, 42e).

Seulement deux tirs cadrés

L’ASM se retrouve la queue entre les jambes, mais parvient à se redonner de l’espoir juste avant la pause. Après un centre venu de la gauche, Maghnes Akliouche reprend un ballon de la tête au second poteau, Biereth dévie le cuir d’une sublime talonnade, et Takumi Minamino surgit à bout portant pour tromper Chevalier (2-1, 45e+1).

Le suspense est relancé pour la seconde période, où Lille cherche surtout à défendre en laissant complètement le ballon au club de la principauté. Mais malgré les centres de Vanderson et les corners obtenus, les Monégasques ne sont que trop peu dangereux face à la cage. Dans les dernières minutes, Al-Musrati a enfin une occasion franche de but, mais Chevalier intervient du pied face à son tir, tandis que Gabriel Gudmundsson intervient in extremis dans la foulée pour empêcher George Ilenikhena de dégainer d’un angle fermé. Avec seulement deux petits tirs cadrés, les Monégasques se devaient d’avoir 100 % de réussite pour espérer arracher un point face à leur concurrent direct, auteur d’une opération parfaite et qui prend là trois points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Lille (4-3-3) : Chevalier – Meunier, B. Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Mukau, André, Bouaddi – Haraldsson (Fernandez-Pardo, 77e), J. David, Akpom (Bentaleb, 70e). Entraîneur : Bruno Genesio.

AS Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson (Michal, 89e), Singo, Mawissa, Diatta (Henrique, 66e) – L. Camara, Zakaria (Al-Musrati, 80e) – Akliouche (Ilenikhena, 66e), Minamino, E. Ben Seghir – Biereth (Embolo, 66e). Entraîneur : Adi Hütter.