Nasser al-Khelaïfi poursuivi aux prud’hommes par une ancienne assistante

Selon Le Parisien, Nasser al-Khelaïfi fait face à une nouvelle procédure devant le conseil des prud’hommes de Paris. Son ancienne assistante chez Bein Sports et au PSG conteste son licenciement survenu en février 2022 et réclame des dommages et intérêts, notamment pour 1 900 heures supplémentaires effectuées en 2021.

Employée depuis près de dix ans, elle était chargée des relations publiques tout en restant l’assistante du président du PSG. Elle affirme avoir été « dévouée corps et âme », travaillant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Son avocat, Me Grégory Levy, décrit une charge de travail « épouvantable » et assure avoir reconstitué des échanges par e-mail et WhatsApp pour prouver l’amplitude horaire excessive.

Le mot « no more babies » sur son bureau

Lors de l’audience du 3 avril, cette ancienne assistante a aussi évoqué un épisode marquant : après son congé maternité en 2018, elle aurait retrouvé un mot sur son bureau portant l’inscription « No more babies ». Très émue, elle a confié ne plus avoir réussi à avoir d’enfant depuis. Un élément que réfute l’avocat de Bein Sports, Me Charles Mathieu.

Après plusieurs arrêts maladie pour dépression et surmenage, elle aurait été déplacée à son retour au bureau en 2022 et aurait perçu sa nouvelle affectation comme une rétrogradation humiliante. Bein Sports assure pourtant lui avoir proposé plusieurs postes, dont certains plus prestigieux.

Face à des échanges tendus entre les avocats, Me Mathieu dénonce des « demandes astronomiques sans pièce » et rejette toute accusation de harcèlement moral, rappelant que les dirigeants du PSG sont des « gens qui se comportent bien ». La décision du conseil des prud’hommes est attendue en juillet.

