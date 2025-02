Nasser al-Khelaïfi mis en examen

La magie du foot français.

Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi a été mis en examen le 5 février dans le cadre de l’enquête sur Arnaud Lagardère et sa tentative d’influencer sur un vote du groupe qatarien QIA, actionnaire du groupe Lagardère, indique l’AFP ce jeudi. Le patron du club parisien est notamment accusé de complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour abus de pouvoirs dans cette affaire.

NAK est ainsi accusé d’avoir joué de son influence pour que le fonds souverain de l’émirat QIA change de position en 2018 dans une querelle interne sur la gouvernance en échange de contreparties.

Une menace de quitter le PSG ?

« Je suis surpris d’être ici aujourd’hui, a répondu le président du PSG devant les enquêteurs selon une source proche du président parisien dans des propos rapportés par L’Equipe. Je n’ai eu aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d’une affaire dans laquelle je n’ai aucun lien, le tout sur la base d’une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que je devais relayer, et mon rôle se limitait à cela. Les parties citent »Nasser ici, Nasser là ». Pour se défendre, elles citent mon nom. J’aimerais que la situation soit plus claire, surtout au vu de la réponse de QIA. »

Selon les informations de RMC Sport, cette décision de justice a fortement contrarié Al-Khelaïfi et son entourage, au point de brandir la menace du retrait des investissements qataris en France, dont font partie le Paris Saint-Germain et Bein Sports.

Le petit coup de pression à la justice française, en toute tranquillité.

