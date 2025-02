Les Bleues dominent péniblement la Norvège

France 1-0 Norvège

But : Katoto (73e)

Elles ont bien lancé leur année.

À quatre mois de l’Euro organisé en Suisse, l’équipe de France effectuait sa première rencontre de l’année civile, ce vendredi face à la Norvège. Une opposition intéressante, dans un contexte compétitif – la Ligue des nations -, qui plus est : il y avait plusieurs bonnes raisons de suivre de près la prestation des joueuses de Laurent Bonadei. Au regard du résultat, cela valait le coup, car les Bleues l’ont emporté (1-0). Pour la manière, en revanche, il faudra repasser. Devant un Stadium garni de 15 000 spectateurs, ce qui représente une jolie affluence, les Françaises ont d’abord produit une première période franchement décevante dans le jeu, ne parvenant pas à se créer le moindre embryon d’occasion.

⚽#FRANOR | 🇫🇷 OUVERTURE DU SCORE SIGNÉ MARIE-ANTOINETTE KATOTO ! 💥 Les Bleues trouvent enfin la faille : c’est sur un corner que l’équipe de France vient débloquer le match ! 📺 Suivez France-Norvège en direct : https://t.co/h8InRWRpDH pic.twitter.com/Jgnh1ByCzN — francetvsport (@francetvsport) February 21, 2025

Heureusement, Grace Geyoro et ses coéquipières ont haussé le curseur de l’intensité au retour des vestiaires, prenant l’ascendant face à un adversaire de plus en plus en difficulté au fil des minutes. Et elles ont fini par être récompensées par un but de Marie-Antoinette Katoto. Entrée en jeu quelques minutes plus tôt, l’attaquante du PSG a repris, de la poitrine et à bout portant, un corner joliment tiré par Selma Bacha (73e, 1-0). Bacha, d’une belle frappe (86e), et Amel Majri, au bout du temps additionnel (90e+9), ont tenté d’enfoncer le clou, en vain. À l’arrivée, la France arrache trois points mérités. Et s’installe déjà en tête de son groupe.

Quant à Eugénie Le Sommer, elle a honoré sa 198e sélection sous le maillot frappé du coq, record de Sandrine Soubeyrand égalé. Excusez du peu.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Lakrar, Mbock, Bacha – Geyoro, Toletti, Karchaoui (Majri, 84e) – Diani (Le Sommer, 90e), Malard (Katoto, 59e), Baltimore. Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Norvège (4-3-3) : Fiskerstrand – Woldvik (Lund, 64e), Bergsvand, Harviken, T. Hansen – Granham Hansen, Engen (Saevik, 71e), Boe Risa – Maanum, Hegerberg (Terland, 71e), Reiten (Kieland, 85e). Sélectionneuse : Gemma Grainger.

