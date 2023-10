Les Bleues refroidissent la Norvège

Norvège 1-2 France

Buts : Bratberg Lund (60e) pour la Norvège // Mjelde (23e, CSC), Renard (69e) pour les Bleues

Les Norvégiennes y auront cru dix minutes.

Privée de ses stars Ada Hegerberg (convalescente à Lyon), Caroline Graham Hansen (blessée) et Guro Reitein (blessée), la Norvège a composé avec les moyens du bord, à l’heure de recevoir les Bleues d’Hervé Renard, pour cette troisième journée de Ligue des nations. En fermant longtemps la partie, le verrou norvégien a permis aux joueuses de Leif Gunnar Smerud de limiter la casse, et même d’y croire, quand Bratberg Lund a profité de plusieurs duels perdus par les Bleues dans leur surface pour tromper Constance Picaud en deux temps (1-1, 60e). Portées par l’élan de cette égalisation tombée du ciel, les Scandinaves ont eu dix minutes de « folie », privant les Françaises de ballon. Mais, comme souvent quand le navire tricolore tangue, la capitaine Wendie Renard a pris la barre. Son coup de casque sur un corner de Selma Bacha a redonné l’avantage à la France (2-1, 69e). Un classique de la maison bleue, pas sans rappeler le but de la victoire face au Brésil, au dernier Mondial.

Plus tôt, l’équipe de France, muselée, avait trouvé la faille sur un contre-son-camp de la capitaine norvégienne Maren Mjelde, poussée à la faute par Julie Dufour, intenable pour sa première titularisation en Bleue (1-0, 23e). À l’image de ce débordement décisif, la joueuse du Paris FC a d’ailleurs été l’un des rares rayons de soleil dans un premier acte assez terne, qui s’est résumé à une possession stérile des Françaises. À défaut de jeu, les principaux enseignements de la soirée sont les choix d’Hervé Renard, avec une nouvelle titularisation pour Amandine Henry, mais aussi le retour dans le onze de Griedge Mbock, plus d’un an après sa dernière apparition. Côté comptable, les Bleues confortent leur première place dans le groupe 2 de cette Ligue des nations, avec cette troisième victoire en autant de matchs.

Bis repetita mardi, à Reims ?

Norvège (4-3-3) : Mikalsen – Thorisdottir (Bizet Ildhusoy, 89e), Mjelde, Harviken, Bratberg Lund – Boe Risa (Naalsund, 80e), Syrstad-Engen, Bjelde (Saevik, 71e) – Maanum (Terland, 71e), Roman Haug (Tandberg, 80e), Löfwenius. Sélectionneur : Leif Gunnar Smerud

France (4-4-2) : Picaud – De Almeida, Mbock, Renard (cap.), Karchaoui – Dufour (Becho, 71e), Henry, Geyoro, Bacha (Baltimore, 90e) – Diani (Toletti, 71e), Le Sommer (Majri, 90e). Sélectionneur : Hervé Renard

