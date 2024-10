Haaland devient le meilleur buteur de l’histoire de la Norvège

Le cyborg construit un peu plus sa légende.

Grand artisan de la victoire norvégienne face à la Slovénie (3-0), Erling Haaland s’est offert une nouvelle distinction notoire. Avec un doublé pour sa 36e cape, l’attaquant de Manchester City est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Norvège avec 34 réalisations depuis le début de sa carrière internationale chez les A.

🤖🇳🇴 Erling Haaland becomes Norway’s new all-time leading goalscorer with 34 goals in 36 appearances.

Brace tonight while being Norway’s captain, history maker for his country. pic.twitter.com/GtsU7Nh2K9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2024