Pronostic Norvège Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Première place en vue pour la Norvège face au Kazakhstant

Pas qualifiée pour l’Euro, la Norvège montre du mieux dans cette Ligue des nations et vise la montée en Ligue A. À cause de leur seule défaite dans cette poule contre l’Autriche (5-1), ce sont ces derniers qui sont en tête de la poule alors que les deux nations ont le même nombre de points : 10. Ces 10 points ont été récoltés contre le Kazakhstan (0-0), l’Autriche (2-1) et la Slovénie (3-0 et 1-4). La victoire est donc quasiment obligatoire pour croire à la promotion directe, et il y a du beau monde pour viser cet objectif : si le capitaine Ødegaard, bien que récemment remis de blessure, n’a pas été convoqué pour se reposer, le secteur offensif reste solide, porté par Haaland et Sorloth. Côté défense et milieu de terrain, Ostigard, Ryerson, Berge, et Thorsby sont présents. Auteur d’un doublé durant cette trêve, le jeune crack Nusa pourrait être reconduit, aux côtés d’Haaland lui aussi buteur durant le même match et qui aura sans doute encore la place de s’illustrer.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Difficile de croire que la Norvège va perdre des points contre le Kazakhstan. Pourtant, c’est la seule équipe contre laquelle elle a réussi à prendre au moins un point, c’était lors de la J1. Après ça, les Kazakhs ont perdu tous leurs matchs contre la Slovénie et l’Autriche deux fois chacun, sans inscrire le moindre but dans cette poule. Déjà condamnée, cette nation retrouvera la Ligue C et ne pourra probablement pas rivaliser cette fois-ci à l’extérieur en Norvège. Pour tenter de créer l’exploit, le sélectionneur pourra s’appuyer sur les meilleurs joueurs du championnat local, et quelques joueurs qui jouent notamment en Russie, au Danemark et en Turquie. C’est justement le cas des deux joueurs clés, Zaynutdinov (Beşiktaş, 36 sél, 14 buts) et Aymbetov (Adana Demirsport, 37 sél, 9 buts). Malgré tout, la différence de niveau semble nette, et il paraît peu probable de voir une surprise comme à l’aller.

► Le pari « Norvège gagne de 2 buts d’écart ou + » est coté à 1,34 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 168€ (268€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,43 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Norvège – Kazakhstan

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Norvège – Kazakhstan sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Norvège – Kazakhstan avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Norvège Kazakhstan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Slovénie Norvège : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations