Qualifs Mondial 2026 : 2/2 pour la Norvège, la Tchéquie et le Monténégro

Le printemps sportif du Pays de Galles sent le poireau.

Dans la deuxième journée des qualifications pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Vieux Continent a décidé d’attendre le temps additionnel pour offrir du spectacle. Dans les cinq matchs du soir, cinq buts ont été marqués après la 90e minute, pour retarder un peu le retour des joueurs dans leurs clubs.

Ce petit supplément a permis aux Gallois du joueur de Bournemouth David Brooks de ne pas sombrer en Macédoine du Nord après un but très anglo-saxon (1-1). Les Gallois sont invaincus depuis juin.

LE SCENARIO EST ENCORE PLUS FOU ! Le Pays de Galles égalise contre la Macédoine du Nord à la toute fin de match ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/CoH4O3Wsl1 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 25, 2025

Les buts tardifs de la soirée furent plus anecdotiques pour Israël, qui a juste réduit l’écart face à la Norvège d’Erling Haaland. Score final : 2-4. La Norvège prend un peu d’avance dans le futur groupe de l’Italie.

Erling Haaland marque enfin ! Le Norvégien à la limite du hors-jeu trouve le chemin des filets ! 4-1 contre Israël #lequipeFOOT pic.twitter.com/QoPi36GFHf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 25, 2025

Anecdotique aussi pour la Tchéquie, facile vainqueur de Gibraltar (4-0). Dans le groupe de la Croatie, les coéquipiers de Patrik Schick ont six points sur six possibles dans le groupe J, comme le Monténégro, vainqueur tardif des Îles Féroé (1-0). grâce à un but d’Ervin Kuç au bout d’un cafouillage qui vaut le coup d’œil.

Le Kazakhstan a lui tranquillement disposé du Liechtenstein (2-0).

Groupe I :

Israël 2-4 Norvège

Buts : Abu Fani (55e) et Turgeman (90e+3) // Wolfe (39e), Sørloth (59e), Ajer (65e) et Haaland (83e)

Groupe J :

Liechtenstein 0-2 Kazakhstan

Buts : Samorodov (42e) et Marochkin (45e)

Macédoine du Nord 1-1 Pays de Galles

Buts : Miovski (90e+1) // Brooks (90e+6)

Groupe L :

Gibraltar 0-4 Tchéquie

Buts : Černý (21e), Schick (50e), Šulc (72e) et Kliment (90e+5)

Monténégro 1-0 Îles Féroé

But : Kuç (90e+6)

Qualifs Mondial 2026 : La Tchéquie, le Pays de Galles et Israël démarrent bien