S’abonner au mag
  • International
  • Norvège

Un joueur norvégien condamné pour la diffusion d'images à caractère sexuel de mineurs

SF
Un joueur norvégien condamné pour la diffusion d'images à caractère sexuel de mineurs

Andreas Schjelderup, le jeune attaquant norvégien de Benfica, a été condamné ce mercredi par le tribunal de Copenhague pour avoir partagé une courte vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs, selon les médias locaux. Le joueur de 21 ans avait transmis cette vidéo de 27 secondes à un petit groupe d’amis via Snapchat, avant de la supprimer immédiatement après avoir réalisé son contenu.

Le juge Mathias Eike a été clair lors du verdict : « Tu reçois un carton jaune. » Le procureur avait demandé 20 jours de prison ferme pour Schjelderup, mais le Lisboète écope finalement de 14 jours de prison avec sursis, assortis d’une période d’épreuve d’un an, échappant ainsi à l’emprisonnement ferme et au travail d’intérêt général.

« J’ai propagé cette mauvaise blague »

L’avocat du joueur a souligné son jeune âge et son absence de casier, tandis que le procureur a insisté sur la gravité de l’infraction, liée à la diffusion de matériel impliquant des personnes de moins de 18 ans. « J’ai reçu la vidéo sur Snapchat comme une mauvaise blague. Je l’ai ensuite transmise à un groupe de quatre amis et ai propagé cette mauvaise blague », a déclaré Schjelderup dans sa déclaration au tribunal.

Faut-il avoir peur de la Norvège ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!