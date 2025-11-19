Un joueur norvégien condamné pour la diffusion d'images à caractère sexuel de mineurs

Andreas Schjelderup, le jeune attaquant norvégien de Benfica, a été condamné ce mercredi par le tribunal de Copenhague pour avoir partagé une courte vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs, selon les médias locaux. Le joueur de 21 ans avait transmis cette vidéo de 27 secondes à un petit groupe d’amis via Snapchat, avant de la supprimer immédiatement après avoir réalisé son contenu.

Le juge Mathias Eike a été clair lors du verdict : « Tu reçois un carton jaune. » Le procureur avait demandé 20 jours de prison ferme pour Schjelderup, mais le Lisboète écope finalement de 14 jours de prison avec sursis, assortis d’une période d’épreuve d’un an, échappant ainsi à l’emprisonnement ferme et au travail d’intérêt général.

« J’ai propagé cette mauvaise blague »

L’avocat du joueur a souligné son jeune âge et son absence de casier, tandis que le procureur a insisté sur la gravité de l’infraction, liée à la diffusion de matériel impliquant des personnes de moins de 18 ans. « J’ai reçu la vidéo sur Snapchat comme une mauvaise blague. Je l’ai ensuite transmise à un groupe de quatre amis et ai propagé cette mauvaise blague », a déclaré Schjelderup dans sa déclaration au tribunal.

