Flavien Tait quitte son amour de jeunesse

JD
Fin du retour aux sources pour Flavien Tait.

Ce lundi soir, le Rodez Aveyron Football a publié un communiqué déclarant que sa collaboration avec le milieu de terrain prenait fin d’un commun accord. « Cette décision fait suite à des échanges entre le joueur et le club, portant notamment sur le projet sportif », informe l’écurie ruthénoise, actuellement 12e de Ligue 2, qui souhaite « le meilleur pour la suite » à son ex qui restera « très apprécié par l’ensemble du vestiaire ».

Débarqué de Samsunspor en début de saison, Tait retrouvait le club dont il avait porté le maillot des équipes de jeunes entre 2008 et 2010 en quête de temps de jeu. Avec seulement 206 minutes disputées en 5 matchs, le pari s’est révélé perdant et le milieu de 32 ans est désormais libre de se relancer ailleurs.

Ca lui fait deux points communs avec Sofiane Boufal.

Les 10 curiosités du 8e tour de Coupe de France

JD

