Saint-Étienne leader de Ligue 2 !

Saint-Étienne 4-0 Rodez

Buts : Duffus (27e), Jaber (47e), Cardona (56e) et Davitashvili (79e) pour les Verts

Retour réussi.

Avec le plus gros budget, un effectif quasiment inchangé et Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne est de retour en Ligue 2… Mais ne compte pas du tout y passer sa vie : impressionnants, les Verts ont terrassé Rodez (4-0) et envoiyé un premier signal à la deuxième division. Dans un stade en fusion, en témoigne un gros tifo sur lequel était inscrit « Mon cœur a ses raisons que la raison ignore », le palpitant des supporters verts a vibré après le premier but professionnel de Joshua Duffus, débarqué des jeunes de Brighton. Juste avant, le poteau de Jordan Mendes avait fait peur à Erik Horneland.

Boakye double passeur

Les BPM ont grimpé après que Mahmoud Jaber, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili ont plié la partie. Augustine Boakye a beaucoup couru et offert les deux dernières passes décisives avant que Lucas Stassin ne fasse son retour dans le Chaudron, magnifiquement applaudi. Les entraîneurs de Ligue 2 vont devoir se démener savoir comment repartir de Geoffroy-Guichard sans valise. Dans l’attente de Le Mans-Montpellier, Saint-Étienne fait déjà la course en tête en Ligue 2. Et c’est toujours plus agréable. Rodez, lui, a changé quasiment toute son équipe cet été et Didier Santini a du boulot.

C’est donc ça, le Horneland Ball ?

