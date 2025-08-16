S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J2
  • Saint-Étienne-Rodez (4-0)

Saint-Étienne leader de Ligue 2 !

UL
Saint-Étienne leader de Ligue 2 !

  Saint-Étienne 4-0 Rodez

Buts : Duffus (27e), Jaber (47e), Cardona (56e) et Davitashvili (79e) pour les Verts

Retour réussi.

Avec le plus gros budget, un effectif quasiment inchangé et Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne est de retour en Ligue 2… Mais ne compte pas du tout y passer sa vie : impressionnants, les Verts ont terrassé Rodez (4-0) et envoiyé un premier signal à la deuxième division. Dans un stade en fusion, en témoigne un gros tifo sur lequel était inscrit « Mon cœur a ses raisons que la raison ignore », le palpitant des supporters verts a vibré après le premier but professionnel de Joshua Duffus, débarqué des jeunes de Brighton. Juste avant, le poteau de Jordan Mendes avait fait peur à Erik Horneland.

Boakye double passeur

Les BPM ont grimpé après que Mahmoud Jaber, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili ont plié la partie. Augustine Boakye a beaucoup couru et offert les deux dernières passes décisives avant que Lucas Stassin ne fasse son retour dans le Chaudron, magnifiquement applaudi. Les entraîneurs de Ligue 2 vont devoir se démener savoir comment repartir de Geoffroy-Guichard sans valise. Dans l’attente de Le Mans-Montpellier, Saint-Étienne fait déjà la course en tête en Ligue 2. Et c’est toujours plus agréable. Rodez, lui, a changé quasiment toute son équipe cet été et Didier Santini a du boulot.

C’est donc ça, le Horneland Ball ?

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine