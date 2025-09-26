Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

La Ligue 2 retrouve ses standards.

Après un multiplex très prolifique mardi, la deuxième soirée de la semaine des clubs de Ligue 2 a été plus discrète. Pour voir du spectacle, il fallait regarder du côté de Troyes. Les hommes de Stéphane Dumont signent leur quatrième victoire d’affilée, leur septième de rang à domicile, et sont impressionnants cette saison. Trois jours après en avoir mis trois au Red Star, les Aubois ont récidivé contre Annecy (3-1). Ils se sont mis à l’abri très tôt par Mounaïm El-Idrissy (1-0, 3e), avant qu’Antoine Mille ne fasse parler sa classe, notamment sur une belle ouverture pour le troisième but, signé Tawfik Bentayeb (87e). Jaurès Assoumou a marqué son quatrième but de la saison. En attendant Saint-Étienne, qui reçoit Guingamp ce samedi (20h), Troyes passe leader et possède déjà huit points d’avance sur Nancy, sixième.

Toujours pas de victoire pour Bastia

Pau est surprenant troisième ce soir, après son importante victoire à Rodez (2-1). Les Ruthénois ont perdu des plumes après leur match fou à Bastia cette semaine, quand Pau gagne pour la troisième fois d’affilée. Les Béarnais comptent trois points d’avance sur Reims, quatrième, vainqueur ce soir d’un Nancy toujours à huis clos (1-0). Les Rémois enchaînent deux victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Clermont pensait se montrer plus efficace, mais n’a pas réussi à battre Le Mans. Les Sang et Or ont égalisé dans les dix dernières minutes (1-1). Patrick Videira et ses hommes, qui réalisent un bon début de saison dans le jeu, ont été récompensés après avoir multiplié les occasions et la domination. Sinon, c’était ennuyant entre Grenoble, qui n’a rien montré, et Bastia. 0-0, alors que les Corses ont passé une mi-temps à 10, suite à l’expulsion de Jeremy Sebas. Les deux équipes manquent de confiance, à tel point qu’on entende ce signe de dépit chez BeIN Sports : « ce centre est horrible ». Les Corses plafonnent à trois points.

Le réveil est plus tardif en Corse.

Nancy 0-1 Reims

But : Salama (48e) pour les Rémois

Rodez 1-2 Pau

Buts : Benchamma (24e) pour les Ruthénois // Magnin (c.s.c., 21e) et Sadik (84e) pour les Palois

Clermont 1-1 Le Mans

Buts : Socka Bougué (21e) pour les Auvergnats // Vercruysse (82e) pour les Manceaux

Troyes 3-1 Annecy

Buts : El-Idrissy (3e), Assoumou (70e) et Bentayeb (87e) pour les Aubois // Tiendrebeogo (90e +3)

Grenoble 0-0 Bastia

Expulsion : Sebas (41e) côté corse.

