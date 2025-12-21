Incroyable mais vrai : Nice a gagné un match !

Nice 2-1 Saint-Étienne

Buts : Diallo (11e), Sanson (72e) // Davitashvili (45e S.P.)

Alléluia !

Il y a 15 mois, l’OGC Nice collait 8 buts à l’ASSE (dont 6 avant même la mi-temps) à l’Allianz Riviera. Ce n’était pas la même mayonnaise ce dimanche, mais le Gym a quand même eu le dessus sur les Verts, non sans cravacher (2-1). Dans un stade à huis clos, le Gym a renoué avec la victoire après 9 défaites consécutives. Titularisé pour la première fois chez les pros, Zoumana Diallo (20 ans) ne s’est pas manqué en coupant victorieusement le centre de Jonathan Clauss (1-0, 11e).

⚽ #CDFCA | 🦅 Nice frappe en premier face à Saint-Étienne : c’est le jeune Zoumana Diallo qui marque pour sa première titularisation ! 📺 Suivez avec nous le multiplex de Coupe de France : https://t.co/Dm3A0cJoCB pic.twitter.com/FmDJ0L1bwg — francetvsport (@francetvsport) December 21, 2025

Le deuxième de Ligue 2 n’a pas baissé les bras, et Lucas Stassin a obtenu un penalty, transformé par Zuriko Davitashvili après une course d’élan jorginhesque (1-1, 45e). Morgan Sanson a finalement sorti Nice de l’impasse d’une frappe du droit opportuniste après une intervention de Gautier Larsonneur (2-1, 72e). Le Gym a tremblé jusqu’au bout, mais sera bien au rendez-vous des seizièmes de finale dans trois semaines.

L’enseignement du jour : le Gym s’en sort mieux sans public.

