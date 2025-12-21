S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Nice-Saint-Étienne (2-1)

Après neuf défaites de suite, Nice se relève contre Saint-Étienne 

QB
Incroyable mais vrai : Nice a gagné un match !

Nice 2-1 Saint-Étienne

Buts : Diallo (11e), Sanson (72e) // Davitashvili (45e S.P.)

Alléluia !

Il y a 15 mois, l’OGC Nice collait 8 buts à l’ASSE (dont 6 avant même la mi-temps) à l’Allianz Riviera. Ce n’était pas la même mayonnaise ce dimanche, mais le Gym a quand même eu le dessus sur les Verts, non sans cravacher (2-1). Dans un stade à huis clos, le Gym a renoué avec la victoire après 9 défaites consécutives. Titularisé pour la première fois chez les pros, Zoumana Diallo (20 ans) ne s’est pas manqué en coupant victorieusement le centre de Jonathan Clauss (1-0, 11e).

Le deuxième de Ligue 2 n’a pas baissé les bras, et Lucas Stassin a obtenu un penalty, transformé par Zuriko Davitashvili après une course d’élan jorginhesque (1-1, 45e). Morgan Sanson a finalement sorti Nice de l’impasse d’une frappe du droit opportuniste après une intervention de Gautier Larsonneur (2-1, 72e). Le Gym a tremblé jusqu’au bout, mais sera bien au rendez-vous des seizièmes de finale dans trois semaines.

L’enseignement du jour : le Gym s’en sort mieux sans public.

La DNCG rend son verdict : ça passe presque partout

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
04
Revivez Fontenay-PSG (0-4)
Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!