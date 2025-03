Dylan Batubinsika porte plainte après son agression

Ce n’est pas que le joueur qui condamne cet acte, c’est tout le monde.

Après la défaite de l’ASSE face à Nice (1-3) ce samedi, Dylan Batubinsika a été agressé près du stade Geoffroy-Guichard, avait rapporté Actu Saint-Étienne. Un individu lui avait assené un coup de poing alors qu’il était au volant de sa voiture avant de prendre la fuite en courant.

L’ASSE se porte partie civile

Si le défenseur stéphanois de 29 ans n’avait pas encore porté plainte, c’est désormais chose faite, l’ASSE confirmant ce jeudi via un communiqué que son joueur avait officiellement saisi la justice. « De plus, le club a décidé de se porter partie civile lorsqu’une procédure judiciaire sera ouverte, peut-on aussi lire. L’AS Saint-Étienne tient à affirmer son engagement contre toute forme de violence. Le football est un sport qui doit rassembler autour de valeurs d’unité et de fraternité. En toutes circonstances, le club agira fermement pour protéger ses salariés. »

ℹ️ Victime d’une agression à sa sortie du stade Geoffroy-Guichard le samedi 1er mars, Dylan Batubinsika a porté plainte ce mercredi 5 mars. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et apporte tout son soutien à son défenseur. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 6, 2025

Quant à l’agresseur, il court toujours.

