Nice sur sa lancée à Saint-Étienne

Saint-Étienne 1-3 Nice

Buts : Stassin (31e) pour Saint-Étienne // Rosario (9e), Nadé CSC (51e) et Guessand (69e) pour Nice

Attention, Saint-Étienne pourrait tomber de sa place de barragiste avant la fin du week-end !

Car à domicile, les Verts ont de nouveau chuté : devant Nice, cohérent et en super forme en ce moment (quatrième victoire de rang en championnat, aucune défaite lors de ses six derniers matchs dont cinq succès et un seul revers lors de ses onze dernières rencontres dans la compétition), l’ASSE n’a pu résister que 50 petites minutes. En effet, à la demi-heure de jeu de la première période, Lucas Stassin avait répondu à l’ouverture du score précoce de Pablo Rosario de la tête. Sauf qu’au retour des vestiaires, Sainté a craqué face à plus fort que lui : sur un centre de Jonathan Clauss et mis sous pression par Evann Guessand, Mickael Nadé a marqué contre son camp, tandis que l’inévitable Ivoirien a fait le break à une grosse vingtaine de minutes du terme grâce à un service parfait de Mohamed-Ali Cho.

Les Aiglons chassent l’OM

Pourtant, Sainté n’a pas démérité avant l’entracte malgré plusieurs occasions adverses (coup de casque de Baptiste Santamaria, tentative non cadrée de Rosario, frappe pas assez puissante de Clauss…). Mais dans le second acte, Stassin a vu Marcin Bulka stopper son doublé, et Zuriko Davitashvili s’est montré trop imprécis, alors qu’Augustine Boakye a gâché une belle situation. Comme Cho ou Santamaria dans le camp d’en face, d’ailleurs. Sauf que les visiteurs avaient déjà fait trembler les filets à plusieurs reprises, et même la barre transversale touchée par Melvin Bard ne leur a pas laissé de regret. Troisièmes à égalité de points avec l’Olympique de Marseille (le dauphin du Paris Saint-Germain, qui a cependant une partie supplémentaire à disputer), les Aiglons reprennent trois unités d’avance sur Monaco (quatrième).

Il y en a un qui a très envie de doubler l’OM, au passage…

