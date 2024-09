Franck Haise compatit après la déroute des Stéphanois

Pourquoi tant de violence ?

Alors que son OGC Nice menait déjà de six buts à la pause contre Saint-Étienne (plus large écart en Ligue 1 à ce stade d’un match depuis un OL-OM de 1997), Franck Haise affirme avoir compati avec l’ASSE dans son discours de mi-temps. « Je n’avais pas grand-chose à dire. J’avais deux mots en tête. Je leur ai demandé (aux joueurs) ce qu’ils attendaient pour la deuxième mi-temps et ils m’ont dit humilité et exigence, les mots que j’attendais, a-t-il affirmé. Je savais qu’on n’allait pas faire la même période et je me suis mis à la place du staff, des joueurs et de l’entraîneur de l’ASSE. »

Nice veut capitaliser sans s’enflammer

Une victoire historique encore plus large à l’arrivée pour les Aiglons, dont le projet prend forme peu à peu sous la houlette de leur nouvel entraîneur. « Restons humbles, le football va très vite, il faut repartir au travail, mais faut aussi profiter, c’est un moment très rare », a-t-il toutefois insisté après la rencontre.

Une victoire qui donne des ailes ?

Nice inflige une raclée historique à Saint-Étienne