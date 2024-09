Nice 8-0 Saint-Étienne

Buts : Batubinsika CSC (4e), Ndombele (7e), Cho (24e), Moukoko (26e et 39e), Guessand (36e), Diop (75e) et Rosario (86e, SP) pour les Aiglons

Tu peux mettre un but à Saint-Étienne, mais pas 8.

Tu peux mettre deux buts à Saint-Étienne, mais pas 8.

Tu peux mettre trois buts à Saint-Étienne, mais pas 8.

Tu peux mettre huit buts à Saint-Étienne, mais pas 8.

Nice a fêté ses 120 ans par un feu d’artifice, des pétards (merci Mohamed-Ali Cho), un canon en fin de match et un grand huit. Dans le stade où la France avait pulvérisé Gibraltar (14-0) en 2023, les Aiglons ont égalé la plus large victoire de leur histoire, infligée en 1975, lors d’un anecdotique troisième tour de la Coupe de France. Si la performance des hommes de Franck Haise est stratosphérique et permet à Nice de définitivement lancer sa saison, elle est aussi l’œuvre d’une moribonde équipe de Saint-Étienne. Les Verts avaient installé la boîte à claques devant les Niçois. « Il n’y avait pas de plus beau cadeau », analysait Dante après la rencontre au micro de DAZN.

Cartons de revenants

La cérémonie rêvée a commencé très tôt, sans before, quand Batubinsika a dévié dans ses filets un centre de Jonathan Clauss. Dans les 35 minutes suivantes, Nice en avait mis cinq autres et signait à la mi-temps un écart record entre deux équipes de Ligue 1 au XXIe siècle. Tout le monde a été à la fête : le revenant Tanguy Ndombele, critiqué pour mener une carrière trop hédoniste, a rôdé dans la surface, Cho est rentré sur son pied gauche pour envoyer un pétard. Nice ne pouvait pas rêver mieux : le petit nouveau Moukoko y est allé de son doublé (26e et 39e), et Evann Guessand a percé les Stéphanois, envoyant Yunis Abdelhamid au lit, pour le but du 6-0 (36e).

C’en était déjà trop pour Olivier Dall’Oglio, qui a sorti trois joueurs à la 35e minute de jeu, et pour les 200 supporters des Verts, qui ont quitté l’enceinte niçoise avant la fin de la première période. Dur retour en Ligue 1 pour Sainté, qui n’a gagné qu’une seule fois, face à Lille le week-end dernier.

Le calice jusqu’à la Nice

Comme s’il ne fallait pas s’arrêter là, Franck Haise a fait tourner en vue de la réception de la Real Sociedad la semaine prochaine. Guessand est donc sorti à la pause, et les Stéphanois sont revenus sans jamais parvenir à montrer une réaction d’orgueil. Pire, ils ont encaissé deux buts supplémentaires dans le dernier quart d’heure. Sofiane Diop a planté au bout d’un contre éclair pour le septième de la soirée (75e), avant que les Niçois ne laissent Pablo Rosario tirer le penalty du clou du spectacle pour signer sa première réalisation en plus de 100 matchs, quatre ans après son arrivée sur la promenade des Anglais. Le temps nous le dira, mais cela pourrait ressembler à un succès fondateur pour le Gym de Franck Haise… et à un début de cauchemar pour les Verts.

