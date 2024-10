Paul Pogba : « J’ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »

La Pioche est déterrée !

Initialement suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba a finalement vu la sanction du tribunal arbitral du sport être réduite à un an et demi au début du mois d’octobre. Une excellente nouvelle pour l’ancien pilier des Bleus, qui pourrait faire son retour sur les terrains au mois de mars 2025. Interrogé par notre rédaction au Parc des Princes dans le cadre de la promotion du film 4 Zéros dans lequel il apparaît, le milieu de terrain a affiché un grand sourire au moment d’évoquer son come back : « Bien sûr que c’est une très bonne nouvelle, je suis content, ma famille est contente… Tout ce que je veux, c’est retrouver les terrains. »

On a rencontré Paul Pogba dans le cadre de la promotion du film « 4 Zéros » : il nous a parlé de son retour, mais aussi de ce qui se passe dans sa tête depuis un an et demi 🧠 ⬇️#Pogba pic.twitter.com/bZZqPvoelV — SO FOOT (@sofoot) October 14, 2024

Depuis le mois de septembre 2023, Pogba n’a plus pu prendre part aux matchs ou aux entraînements de la Juventus. Une éternité pour un footballeur professionnel, qui ne l’a toutefois pas empêché de continuer à vivre plus ou moins normalement. « Je ne me cachais pas de ce qui a été dit ou ce qui a été fait par rapport au dopage, a-t-il déclaré. Je ne suis pas mort, je n’ai tué personne… J’étais en famille, en voyage, je me suis fait plaisir. Mais tout ce temps là, je continuais à m’entraîner, parce que dans ma tête, j’y pensais toujours. En l’espace d’un an et demi, j’ai grandi, j’ai peut-être pris dix ans ! »

On peut donc parler d’âge avec Pogba, contrairement à d’autres.