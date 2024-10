Paul Pogba salue l’attitude de Didier Deschamps pendant sa longue traversée du désert

Père-fils.

Après avoir un temps envisagé de tout arrêter, Paul Pogba s’apprête à redevenir un footballeur professionnel. Suspendu quatre ans et demi en septembre 2023 à la suite d’un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), l’international français de 31 ans a vu sa suspension réduite à dix-huit mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS), le 4 octobre dernier.

Résultat, le milieu de terrain toujours sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026 pourra faire son retour à l’entraînement ainsi qu’à la compétition en mars. La fin d’une longue traversée du désert pour celui qui, ces derniers mois, a également été victime d’une affaire d’extorsion.

La relation de confiance

Dans un entretien accordé à L’Équipe, La Pioche a d’ailleurs tenu à remercier les acteurs du monde du foot qui l’ont soutenu pendant cette période très difficile à vivre, son sélectionneur Didier Deschamps en tête.

« Cela m’a touché. J’ai apprécié de voir que mon entraîneur était derrière moi, qu’il me croyait. On a une très, très bonne relation, on peut se dire les choses. Moi, j’ai été totalement transparent. Je lui ai dit ce qui s’est passé, la vérité, a lâché Paul Pogba. Deschamps fait partie de ceux qui m’ont aidé dans cette période. Il y en a d’autres, comme Didier Drogba. J’ai pu parler avec Zlatan (Ibrahimović) aussi. J’ai eu une conversation avec Cristiano (Ronaldo). Ils savent comment je suis, qui je suis. Ils m’ont tous dit de garder la tête haute. Cela fait plaisir. »

Vu la tronche du milieu des Bleus, on comprend pourquoi la Dèche a gardé le lien.

