Paul Pogba assure qu’il « n’est pas fini »

Paul Pogba, ce vieil ami dont on n’avait plus de nouvelles.

Condamnée en février dernier à quatre ans de suspension pour dopage, la Pioche se faisait plutôt discrète dernièrement, et c’est l’équipe de France qui l’a fait revenir dans la lumière. Le milieu de terrain de 31 ans – encore sous contrat avec la Juventus – était de passage en Allemagne pour soutenir les Bleus lundi, et après s’être autorisé un bain de foule, le champion du monde 2018 a rassuré tout son monde : pas de retraite prévue pour lui, malgré les doutes entourant son avenir. « Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur, a-t-il lâché pour Sky Sports. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. »

Présent à Düsseldorf pour soutenir les Bleus, Paul Pogba prend le micro devant les supporters français : « Vous me manquez ».#Euro2024 #FRABEL pic.twitter.com/o2zEQGMG4A — SO FOOT (@sofoot) July 1, 2024

L’international français attend maintenant la décision du Tribunal arbitral du sport, qui doit statuer sur l’appel réalisé par le clan Pogba. Alors qu’il est lié à la Vieille Dame jusqu’en 2026, le flou entoure encore son avenir en Italie : « J’ai un contrat, mais je n’ai pas eu l’occasion de parler au directeur et à l’entraîneur. C’est le silence, là. Je pense qu’ils attendent le résultat de l’appel, mais il faut leur demander. »

The Last Pogbance ?

Paul Pogba : et maintenant ?