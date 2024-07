Un invité de marque pour France-Belgique

L’homme qui manquait au milieu de terrain.

Paul Pogba, champion du monde en 2018 avec les Bleus, sera présent en tribunes ce lundi soir pour supporter ses potes contre la Belgique. En marge de ce match, Pogba est même venu saluer les supporters français à la « casa bleue » de Düsseldorf. L’ancien joueur de Manchester United, suspendu en février dernier pour dopage, a pu constater qu’il restait encore très populaire aux yeux des Français, qui l’ont accueilli avec des « Pogba, président ! ».

Présent à Düsseldorf pour soutenir les Bleus, Paul Pogba prend le micro devant les supporters français : « Vous me manquez ».#Euro2024 #FRABEL pic.twitter.com/o2zEQGMG4A — SO FOOT (@sofoot) July 1, 2024

L’ancien numéro 6 des Bleus a également profité de l’évènement pour afficher son soutien à ses anciens coéquipiers : « C’est un grand plaisir. Je vois que vous êtes tous chauds, vous me manquez. Je suis venu en mode supporter, comme vous. On aura vraiment besoin du douzième homme. » Au micro de RMC Sport, « la Pioche » a également livré ses impressions sur la rencontre : « On a de la qualité dans l’équipe. On sait qu’il y a une petite rivalité avec la Belgique, donc je pense que ça sera un très beau match pour les deux camps. Ça sera un très bon test. […] Je dis ça aujourd’hui en tant que supporter, mais j’ai vécu ces matchs là, et je sais que ce sont des matchs qui donnent beaucoup d’adrénaline aux joueurs. » Lorsqu’on lui a demandé son pronostic, Pogba a sobrement répondu : « Je n’aime pas faire de pronos. Je dis juste victoire pour la France. »

Le milieu est assuré, attaquant, défense, Paulo, Paulo Paul Pogba…

