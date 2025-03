Culture foot

Documentaires

6 docus foot à voir sur Society+ !

Par So Press le Vendredi 07 Mars à 11:54 3 minutes

Nos compères de Society viennent de lancer leur propre plateforme de documentaires : Society+. Pour 4,90 euros par mois, profitez d’un catalogue de 200 films sélectionnés aux petits oignons (et d’un abonnement au magazine en numérique). Et découvrez une collection So Foot de documentaires sur le ballon, choisie par nos soins.