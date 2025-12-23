S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Algérie

Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »

MH
Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »

La troisième, c’est la bonne ?

À 34 ans, Riyad Mahrez débarque à la CAN 2025 avec autre chose qu’un statut intouchable. Les deux dernières éditions ? Sortie dès les poules, valises bouclées trop tôt, et un capitaine souvent pointé du doigt. À la veille d’Algérie-Soudan, l’ailier d’Al-Ahli s’est quand même présenté en conférence de presse, accompagné de Vladimir Petković, pour rappeler qu’il savait gérer la pression. « En Algérie, elle est grande. Tous les joueurs doivent savoir qu’ils ont une responsabilité de porter ce maillot », a-t-il lâché. Cette fois, difficile de dire le contraire.

Dette à régler

Critiqué pour son âge, son physique et son exil en Arabie saoudite, Mahrez ne fait pas semblant de découvrir le bruit autour de lui. « Les critiques, ça fait partie du foot », dit-il, jurant se concentrer sur le collectif. Reste que le terrain attend autre chose que des discours. Depuis 2019 et son coup franc mythique contre le Nigeria, Mahrez n’a plus marqué en CAN.

Un but contre le Soudan, et il deviendrait le meilleur buteur algérien de l’histoire de la compétition, devant Lakhdar Belloumi. À condition, cette fois, que la CAN ne s’arrête pas trop vite.

En tout cas, la relève est assurée 

Le gardien titulaire n’est pas encore identifié en Algérie

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!