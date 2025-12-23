Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »

La troisième, c’est la bonne ?

À 34 ans, Riyad Mahrez débarque à la CAN 2025 avec autre chose qu’un statut intouchable. Les deux dernières éditions ? Sortie dès les poules, valises bouclées trop tôt, et un capitaine souvent pointé du doigt. À la veille d’Algérie-Soudan, l’ailier d’Al-Ahli s’est quand même présenté en conférence de presse, accompagné de Vladimir Petković, pour rappeler qu’il savait gérer la pression. « En Algérie, elle est grande. Tous les joueurs doivent savoir qu’ils ont une responsabilité de porter ce maillot », a-t-il lâché. Cette fois, difficile de dire le contraire.

Dette à régler

Critiqué pour son âge, son physique et son exil en Arabie saoudite, Mahrez ne fait pas semblant de découvrir le bruit autour de lui. « Les critiques, ça fait partie du foot », dit-il, jurant se concentrer sur le collectif. Reste que le terrain attend autre chose que des discours. Depuis 2019 et son coup franc mythique contre le Nigeria, Mahrez n’a plus marqué en CAN.

Un but contre le Soudan, et il deviendrait le meilleur buteur algérien de l’histoire de la compétition, devant Lakhdar Belloumi. À condition, cette fois, que la CAN ne s’arrête pas trop vite.

En tout cas, la relève est assurée

