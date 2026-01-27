Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie

Conjugué au Presko parfait. Après deux ans loin des pelouses en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe rejoue enfin. C’est au Qatar SC, à Doha, que le champion du monde 2018 s’épanouit désormais. Mais dans un entretien accordé à L’Équipe, le Titi parisien est revenu sur son amour pour le club de la capitale.

« Ça fait bizarre, parce que même quand je parle à des amis ou à des anciens coéquipiers, je leur dis “on” en parlant du PSG, avoue l’international français. Je m’inclus toujours dans le truc, parce que mon cœur, il est parisien. Mais c’est vrai que le premier transfert de ma vie, dans un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle ville, ça change pas mal de choses. » Comme quoi, on n’oublie jamais vraiment son premier amour, même si on est heureux.

Une prise de conscience et des résolutions

Ce n’est pas tout : Presnel Kimpembe explique ensuite qu’il a dû faire preuve d’une grande patience pour surmonter son absence des terrains. « Ça faisait du mal à ma famille, ça me faisait du mal à moi, confie-t-il. Mes enfants me posaient beaucoup de questions : “Papa, pourquoi tu es là ? L’équipe joue ce soir, pourquoi tu ne joues pas ?” Forcément, il faut expliquer à mes fils. » Ses proches le questionnant souvent sur sa date de reprise, le défenseur central affirme s’être justifié en s’en remettant aux choix du coach, Luis Enrique.

L’international français, qui n’a pas manqué de montrer son intérêt pour le métier d’agent, commente aussi la gestion de sa fin de carrière en autonomie. « L’agent s’occupe de tout et il vient rapporter ce qu’il veut, déclare le champion d’Europe 2025. On va te faire un compte rendu de ce qu’il s’est passé, mais tu n’auras jamais toute l’histoire. Tout ça m’a intrigué. Je me suis dit : moi, je demande tel point, on va me le négocier, mais finalement, je n’ai pas les tenants ni les aboutissants. »

Soldat, au rapport.

Presnel Kimpembe raconte son calvaire