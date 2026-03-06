S’abonner au mag
L’élimination de l’OL, une bonne nouvelle pour la FFF

Un casse-tête en moins. Avec l’élimination de l’Olympique lyonnais en Coupe de France face à Lens (2-2, 4 TAB 5), la FFF peut dorénavant souffler un peu. La finale, initialement prévue le samedi 23 mai, ne pourra pas se jouer au Stade de France en raison de travaux liés au « Grand Paris » : les lignes D et B du RER, qui desservent l’enceinte dionysienne, seront hors service durant tout le week-end. La trois F cherche donc différentes solutions.

La province, une piste abandonnée ?

La première option pour que la grande finale se dispute dans l’enceinte mythique de Saint-Denis était de décaler le match au vendredi 22 mai. Sauf que ça coinçait : si l’OL avait toujours été dans la course et potentiellement qualifié pour la finale de Ligue Europa le mercredi 20 mai, le calendrier devenait ingérable.

L’autre piste sur la table, c’était d’envoyer la finale en province. Mais l’élimination de la bande de Fonseca tombe finalement à pic pour la FFF : la voilà avec les mains libres pour avancer sa finale et offrir au foot français la vitrine qu’il mérite, le Stade de France.

Sympa de penser aux supporters qui devront donc poser congé pour monter à la capitale un jour de semaine…

