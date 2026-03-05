Lens fauche les rêves lyonnais

Pour son retour à Lyon, Pierre Sage a longtemps cru que son plan était parfait pour faire tomber l’OL, mais les Rhodaniens ont rattrapé un retard de deux buts aux forceps, grâce à une entrée de grand garçon du jeune Rémi Himbert. Aux tirs au but, Lens s’en est finalement sorti et peut désormais rêver d’une fin de saison parfaite.

Lyon 2-2 (4 TAB 5) Lens

Buts : Yaremchuk (67e), Himbert (90e+4) pour l’OL // Thauvin (23e), Sima (45e+1) pour les Sang et Or

Expulsion : Masuaku (64e) pour Lens

Tirs au but réussis : Karabec, Tolisso, Morton, Endrick pour l’OL // Fofana, Abdulhamid, Udol, Sangaré, Thauvin pour Lens

Tir au but manqué : Niakhaté pour Lyon

Le choc des quarts de finale de la Coupe de France a tenu ses promesses. Dans une enceinte rhodanienne incandescente, puis climatisée, puis de nouveau bruyante, l’OL et le RC Lens, respectivement troisième et deuxième de Ligue 1, ont mis, comme à leur habitude, la barre assez haut en matière d’intensité. C’était donc logique d’aller aux tirs au but après un duel en deux temps et ce sont les hommes de Pierre Sage, de retour dans son jardin, qui ont triomphé (2-2, 4 TAB 5) et qui auront le privilège d’accueillir Toulouse dans le dernier carré d’une compétition où tous les rêves sont désormais permis.

Des Lensois opportunistes

Ils avaient pourtant été victimes d’un (énième) coup dur dès l’échauffement avec le forfait de Wesley Saïd et cela a semblé peser dans l’entame de match, dominée par les Lyonnais, sans pour autant concéder d’occasions franches. Mais comme souvent cette saison, les Pas-de-Calaisiens n’ont pas eu besoin d’une multitude de ballons dans le camp adverse pour les transformer en or massif. La frappe de Saud Abdulhamid, mal détournée par Rémy Descamps, a ainsi permis à l’opportuniste Florian Thauvin d’ouvrir le score (0-1, 23e).

De plus en plus haut, les Lensois n’ont pas cessé de mettre la pression sur les buts de l’ancien gardien de Nantes, auteur d’un bel arrêt devant Odsonne Édouard (43e), avant de laisser son premier poteau complètement ouvert à Abdallah Sima, qui ne s’est pas fait prier pour envoyer une frappe lourde au fond des filets (0-2, 45e+1).

Himbert, graine de star

Le RC Lens n’a pas lâché son emprise pour autant en seconde période, continuant de frustrer des Gones aussi impatients qu’imprécis. Pendant longtemps, Roman Yaremchuk en a été le symbole, avant de faire naître l’espoir. L’attaquant ukrainien s’est d’abord illustré d’un joli tir croisé terminant sur la barre transversale (63e). Puis, durant un moment de flottement marqué par l’expulsion du remplaçant Arthur Masuaku (64e), il a placé sa tête puissante hors de portée de Robin Risser (1-2, 67e) après un centre de Rémi Himbert, encore auteur d’une entrée remarquée. Quatre jours après avoir chambré le Vélodrome, il a fait chavirer le Groupama Stadium d’un lob complètement dingue en profitant d’une sortie ratée du gardien adverse (2-2, 90e+4).

⚽ #CDFCA | 🔥 LYON ÉGALISE DANS LE TEMPS ADDITIONNEL ! Corentin Tolisso s'arrache et Rémi Himbert permet à l'OL de revenir à 2-2 ! C'est fou ! ▶️ Le direct sur la chaîne sport : https://t.co/MOXh7DpfMW pic.twitter.com/EVCEiu351G — francetvsport (@francetvsport) March 5, 2026

L’élimination contre Bourgoin l’an passé aux tirs au but était-elle encore dans les têtes lyonnaises ou dans celle de Pierre Sage, alors entraîneur de l’OL ? Les premiers tireurs n’ont, en tout cas, pas tremblé, en témoigne la panenka osée de Rayan Fofana. C’est finalement Moussa Niakhaté qui a craqué en premier, envoyant une frappe beaucoup trop molle dans les gants de Risser. En patron, Thauvin a, lui, bien transformé la cinquième et dernière tentative des Sang et Or.

Faisant taire une dernière fois tout un stade.

Les tops et les flops de Lyon-Lens