Un gros contrat en Arabie saoudite ? Vitinha n’a pas besoin de ça

On va le voir agiter son bandeau encore un moment en France. Tandis que bon nombre de rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid, Vitinha a affirmé qu’il « serait stupide de partir » du PSG. Dans le cadre d’un entretien accordé à la chaîne portugaise Canal 11, pour l’émission Soltinhos pelo Mundo, le milieu de terrain a avoué vivre sa meilleure vie à Paname : « Je sens que les gens ici m’aiment beaucoup et que j’ai réussi à mériter leur affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Ce serait stupide de partir. »

Véritable pièce maîtresse de l’entrejeu parisien, le Portugais s’éclate sans penser à partir, estimant que ce n’est pas la bonne option : « Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi en ce moment. »

La fuite en Arabie saoudite, non merci

Vitinha n’est pas à plaindre au PSG, mais il ne se voit pas spécialement céder aux sirènes de l’Arabie saoudite. « Il ne faut pas être naïf. Ce sont vraiment des sommes importantes qui peuvent vous assurer une vie confortable, confie le petit moustachu. Mais je pense que je ne m’intéresse pas tant aux choses que l’argent peut acheter. Je cherche plutôt à avoir une belle carrière d’une autre manière. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce montant ne me rendrait pas plus heureux. »

Voilà qui lui laisse un peu de temps pour redevenir le tireur de penalty de Luis Enrique.

