Une Barbie à l'effigie d'une star du foot féminin

Jour de fête. Chloe Kelly a remporté un nouveau trophée, celui de la « Barbie Dream Team », un événement spécialement créé par le géant américain Mattel pour célébrer la Journée internationale de la femme. La joueuse d’Arsenal est donc représentée dans la nouvelle collection avec une poupée Barbie footballeuse à son effigie.

Chloe Kelly just got honoured with her own Barbie. pic.twitter.com/cxeE2U1WZ8 — VERSUS (@vsrsus) March 5, 2026

Serena Williams a aussi sa Barbie

L’attaquante devient la première femme anglaise à recevoir cette distinction. La poupée représente la joueuse de 28 ans avec sa tenue de la sélection anglaise. Cette première édition de la « Barbie Dream Team » inclut également d’autres athlètes comme Serena Williams, légende du tennis, et Smriti Mandhana, star du cricket indien.

La nouvelle idole des jeunes.

