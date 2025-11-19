S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Arsenal-Real Madrid (2-1)

Un doublé de la tête donne à Arsenal la victoire contre le Real Madrid

TJ
  Arsenal 2-1 Real Madrid

Buts : Russo (53e et 67e) pour les Gunners // Weir (43e) pour les Merengues

Arsenal se relance !

Auteures d’un début de saison européen complètement raté, les championnes d’Europe en titre n’avaient pas d’autre choix que de se relancer ce mercredi soir à domicile, face à un Real Madrid qui avait galéré contre le Paris FC la semaine dernière. Mission accomplie pour les joueuses de Renee Slegers, portées par le doublé d’Alessia Russo (2-1) et qui reviennent à deux points du top 4 directement qualificatif pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Casque d’or

L’internationale anglaise, leader d’attaque des Gunners, a inscrit ce mercredi soir un doublé pas comme les autres. Comme Zizou en 1998, Russo a porté son équipe vers la victoire en inscrivant un doublé… de la tête ! Le premier but est inscrit d’une tête en cloche sur un centre en cloche de Chloe Kelly, puis le second sur un coup de casque parfaitement smashé.

Avec le traditionnel « Yeahhhhh » des supporters anglais en fond…

