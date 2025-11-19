Un doublé de la tête donne à Arsenal la victoire contre le Real Madrid

Arsenal 2-1 Real Madrid

Buts : Russo (53e et 67e) pour les Gunners // Weir (43e) pour les Merengues

Arsenal se relance !

Auteures d’un début de saison européen complètement raté, les championnes d’Europe en titre n’avaient pas d’autre choix que de se relancer ce mercredi soir à domicile, face à un Real Madrid qui avait galéré contre le Paris FC la semaine dernière. Mission accomplie pour les joueuses de Renee Slegers, portées par le doublé d’Alessia Russo (2-1) et qui reviennent à deux points du top 4 directement qualificatif pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Casque d’or

L’internationale anglaise, leader d’attaque des Gunners, a inscrit ce mercredi soir un doublé pas comme les autres. Comme Zizou en 1998, Russo a porté son équipe vers la victoire en inscrivant un doublé… de la tête ! Le premier but est inscrit d’une tête en cloche sur un centre en cloche de Chloe Kelly, puis le second sur un coup de casque parfaitement smashé.

Alessia Russo’s looping header hit different from behind the goal 👀 pic.twitter.com/s3ZGsP0b1x — ESPN UK (@ESPNUK) November 19, 2025

Avec le traditionnel « Yeahhhhh » des supporters anglais en fond…

