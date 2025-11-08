Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record

Le verre à moitié plein.

Chelsea a perdu deux points contre son voisin Arsenal ce samedi. En tête dès la 9e minute grâce à Alyssa Thompson, les Blues ont été rattrapées à la 87e par un but d’Alessia Russo, pour la plus grande joie des quelque 56 000 spectateurs présents à l’Emirates (1-1). La première place de Chelsea est désormais directement menacée par Manchester City, qui s’installera au sommet dimanche en cas de victoire contre Everton. Cela ne réconfortera pas Sonia Bompastor, mais les Blues ont égalé leur record d’invincibilité en Women’s Super League.

Chelsea avait enchaîné 33 rencontres de championnat sans défaite entre 2019 et 2021 sous les ordres d’Emma Hayes. Un record pour le club, et un record tout court en Angleterre. Les Londoniennes auront l’occasion d’effacer cette série des tablettes le week-end prochain sur la pelouse de Liverpool… qui est la dernière équipe à les avoir battues en WSL, le 1er mai 2024.

Le calendrier est bien fait.

