Le choc entre Chelsea et Arsenal repoussé pour une histoire de chaussettes

Serge Aurier se sent moins seul.

Le championnat féminin anglais se joue en partie ce vendredi soir, avec un véritable choc décisif dans la course au titre entre Chelsea, leader, et Arsenal, troisième à trois longueurs. Une soirée au sommet qui a pris un drôle de tournant après que les visiteuses sont venues avec des chaussettes blanches, au lieu de la couleur rouge initialement prévue. Une situation qui a conduit à retarder le coup d’envoi, finalement donné avec environ une demi-heure de retard.

The Arsenal players warming up in the offending white socks which they now have to change due to a clash with Chelsea. Kick-off delayed at Stamford Bridge. #CHEARS https://t.co/GyIBQf0Pb5 pic.twitter.com/jTMJC6V2qx

— Asif Burhan (@AsifBurhan) March 15, 2024