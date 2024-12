Roberto De Zerbi : « Le meilleur match de la saison au Vélodrome »

L’OM a enfin gagné un match au Vélodrome !

En s’imposant face à Monaco ce dimanche (2-1), les Phocéens ont signé leur deuxième victoire de la saison à domicile, deux mois et demi après celle contre Nice (2-0). Une victoire qui a ravi Roberto De Zerbi, lequel a confirmé au micro de DAZN qu’il s’agissait du « meilleur match de la saison au Vélodrome ». Mais le technicien italien est un perfectionniste : « On a fait un grand match, surtout que Monaco est une grande équipe. Mais je suis sûr qu’on peut faire encore mieux. »

Cette semaine avant ce choc face aux Monégasques, De Zerbi avait organisé pour ses joueurs un stage de trois jours du côté de Mallemort, à une heure de Marseille. Une initiative qui a déjà porté ses fruits ? « Ça s’est vu aujourd’hui, a-t-il estimé. Le foot, c’est d’abord dans la tête. » Décevants à la maison depuis le début de la saison, les Marseillais ont enfin su montrer un visage séduisant devant leurs supporters : « On a joué tellement de matchs au Vélodrome où on était bloqués, on avait peur devant ces supporters. Mais aujourd’hui on a joué librement. Tout le monde a été solidaire sur le terrain », s’est réjoui RDZ.

Comme quoi, les bonnes vieilles mises au vert fonctionnent encore.

Les notes de Marseille-Monaco