L’OM réussit sa mission commando face à Monaco

Quand tu n’es plus maître dans ta propre maison, il suffit de partir une semaine en stage commando avec Roberto De Zerbi et tu retrouves les clés de la victoire et du cœur des supporters. Et c’est ainsi que l’OM a retrouvé la victoire à domicile (2-1) face à des Monégasques qui étaient pourtant devant à la pause.

Marseille 2-1 Monaco

Buts : L. Henrique (53e) & Greenwood (87e) pour l’OM // Golovin (41e) pour l’ASM

Et si le team building n’était pas qu’un énième bullshit de la start-up nation ? Après une semaine de stage commando sur les hauteurs de Mallemort, en plein cœur du pays des melons, les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le chemin de la victoire au Vélodrome, grâce à un coup de tête signé Henrique et un penalty de Mason Greenwood. Une première depuis le 14 septembre et seulement la deuxième de la saison.

La malédiction du Vel’

Au coup d’envoi, Leo Balerdi et ses copains ont pourtant les genoux qui s’entrechoquent quand les deux virages leur rappellent l’importance de faire du Vélodrome une forteresse. Eliesse Ben Seghir, lui, ne se laisse pas impressionner et vient semer le doute dans les têtes et la défense marseillaises, pour tester les réflexes de Gerónimo Rulli (4e). Pas de quoi marquer un but en clair, mais suffisant pour lancer une courte domination monégasque. Vanderson nous offrira tout de même un highlight en cette première période, avec un tacle glissé sur l’arbitre de touche (15e) qui finira par être remplacé (27e). Entretemps, l’OM reprend l’ascendant, s’offre une partie de bowling après une percussion de Mason Greenwood (16e), avant de voir Luis Henrique glisser un petit pont et Neal Maupay enchaîner une frappe dans les airs (19e).

Ben Seghir, très en vue pendant 45 minutes, va continuer ses déboulés dans le couloir droit et trouver cette fois-ci une défense marseillaise désorganisée, certes, mais qui réussit à éloigner le danger (34e). L’OM va définitivement perdre les pédales après avoir vu Mohammed Salisu s’essuyer les crampons sur la nuque de Maupay, sans aucune sanction de Clément Turpin (40e). Balerdi n’en revient pas, mais à peine le temps de digérer tout ça que Valentin Rongier envoie une passe en retrait toute naze, interceptée par Folarin Balogun, qui se régale avec Denis Zakaria à la passe et Aleksandr Golovin – jusqu’ici transparent – à la finition (0-1, 41e). Le milieu de terrain suisse est même proche de récidiver juste avant la pause, mais Vanderson négocie très mal son avance (45e).

L'@OM_Officiel ne s'était imposé après avoir été mené au score à la mi-temps en @Ligue1 depuis le 30 avril 2023 contre l'@AJA. #OMASM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 1, 2024

Turpin, je t’aime moi non plus

La deuxième entrée en piste phocéenne permettra elle de justifier les milliers d’euros claqués dans ce stage de cohésion et d’entraînements militaires. Transcendés, les Phocéens évitent d’abord le break lorsque Pierre-Emile Højbjerg intervient juste devant Singo pour éviter le break (50e), puis se montrent aussi efficaces dans l’autre surface après un jeu de tête signé Maupay et Henrique (1-1, 53e). Le Brésilien, offensif parmi les plus efficaces du championnat de France (6 buts, 4 passes décisives), va même tenter d’offrir le 2-1 sur un centre fuyant devant le but de Radosław Majecki (61e). Mais l’OM cède peu à peu son propre terrain, malgré une belle frappe de Greenwood repoussée (63e). Takumi Minamino, tout juste entré en jeu, manque d’ailleurs de peu la lucarne de Rulli (77e). Étonnamment, les locaux pourront compter sur… Clément Turpin pour sauver le triste bilan comptable à domicile, quand l’arbitre, appelé par la VAR, siffle un penalty en faveur des Marseillais pour une main absurde de Christian Mawissa sur un centre d’Amir Murillo. Mason Greenwood s’en charge et remet l’OM (enfin) droit au but (2-1, 87e).

OM (4-3-3) : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, U. Garcia (Merlin, 60e) – Rongier, Højbjerg, Rabiot – Greenwood (Nadir, 90e+2), Maupay (Wahi, 73e), L. Henrique. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

ASM (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Salisu, Mawissa – Zakaria, Magassa (Ilenikhena, 90e) – Akliouche, Ben Seghir (Minamino, 68e), Golovin (Ouattara, 74e) – Balogun (Embolo, 68e). Entraîneur : Adi Hütter.

Roberto De Zerbi : « Le meilleur match de la saison au Vélodrome »