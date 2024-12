Pourquoi le but de Griezmann n'est pas aussi beau qu'on le dit

Samedi 30 novembre, Estadio José-Zorrilla de Valladolid. Le club de Ronaldo (le vrai) est sur le point de se faire démembrer par l’Atlético de Madrid, pas fidèle ce soir-là à sa réputation d’équipe au jeu peu chatoyant. Une baffe 0-5 assénée à l’extérieur, avec un joli but d’Antoine Griezmann. Oui, seulement « joli », et pas « magnifique » ou « goatesque » comme on a pu le lire un peu partout sur les réseaux sociaux. À la 52e minute, le meneur de jeu français a contrôlé le ballon en se retournant, avant de le placer dans le petit filet d’une petite pichenette sortie de son soyeux pied gauche. Un enchaînement de classe évidemment, qui n’est pas à la portée du premier tripoteur de ballon venu, mais qui n’a rien d’un prix Puskás.

Pochi hanno il tocco di Griezmann, troppo sottovalutato pic.twitter.com/xvriEQKHX3 — Matteo (@Matteo09278445) December 1, 2024

Celui qui manque terriblement à l’équipe de France (reviens, pitié) a surtout profité de l’intervention défensive complètement ratée d’Eray Cömert pour s’ouvrir le chemin du but. Le défenseur suisse s’est fourvoyé tout seul comme un grand et n’a mordu dans aucune feinte de corps. Le timing de son tacle est à montrer dans tous les centres de formation comme contre-exemple et la facétie de Griezmann n’a pas eu particulièrement d’incidence sur le comportement de l’ancien Nantais. La suite de l’enchaînement est sublime de finesse et de classe, mais difficile de ne pas imaginer les défenseurs de Valladolid avec des chasubles, comme à l’entraînement.

Bergkamp peut se rendormir tranquille

Sa réalisation, sa septième de la saison toutes compétitions confondues, a tout de même fait se lever le public local, qui a applaudi l’inspiration de son bourreau. « J’ai apprécié le moment, a commenté le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros sur DAZN à la fin de la partie. Finalement, c’est ce que tous les joueurs veulent, que ce soit de la part des supporters adverses ou de son équipe. » Le Mâconnais le sait : son principal mérite est d’avoir bien suivi le mouvement et de se laisser guider par la magnifique remise de Julian Alvarez. L’inertie fait que, même s’il semble à un moment perdre pédale, le Français n’a plus qu’à se remettre dans le bon sens pour conclure l’ensemble avec clairvoyance. Bref : ça ressemble à du Bergkamp mais ce n’est pas du Bergkamp.

Le festival de Matthis Abline 👏 pic.twitter.com/xzs9NrOVKy — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 2, 2024

Mais rien que ce week-end, quelques buts magnifiques auraient mérité au moins autant d’attention que le bonbon de Griezmann. Le coup franc d’Emerson Palmieri avec West Ham contre Arsenal (2-5), par exemple, ou alors la frappe de Cole Palmer face à Aston Villa (3-0). Le magnifique déboulé de Jamie Bynoe-Gittens – qui, lui, a mis son adversaire dans le vent grâce à sa feinte – lors du match nul entre son Borussia Dortmund et le Bayern Munich (1-1) est pas mal non plus. Et comment auraient réagi les Internets si c’était Griezmann qui avait inscrit le but de Matthis Abline au Parc des Princes avec Nantes (1-1) ?

L’Atlético roule sur Valladolid, Griezmann et Lenglet buteurs