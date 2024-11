Malmené par Dortmund, le Bayern évite sa première défaite

Dortmund 1-1 Bayern

Buts : Bynoe-Gittens (27e) pour le Borussia // Musiala (85e) pour le Bayen

Le leader est toujours debout.

Le choc de la 12e journée de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich n’a pas trouvé de vainqueur (1-1). Mal embarqués après l’ouverture du score des Jaune et noir, les hommes de Vincent Kompany ont réalisé une excellente deuxième période pour revenir. Ils restent leaders et évitent ainsi leur première défaite de la saison en championnat.

À domicile, Dortmund n’était pas parfaitement entré dans son Klassiker, notamment contraint d’écoper les failles sur les côtés dans lesquelles Leroy Sané s’est montré insaisissable, mais inefficace par le tir (8e) ou le centre (10e). Le Borussia a finalement surpris le Bayern sur sa première véritable action de la rencontre lorsque, lancé à pleine vitesse sur son côté gauche à la suite d’un contre express, Jamie Bynoe-Gittens a tranquillement croisé sa frappe face à Manuel Neuer (1-0, 27e), pour ouvrir le score comme un grand. L’Anglais de 20 ans (51e) et Marcel Sabitzer (61e) auraient pu creuser l’écart, mais ont respectivement buté sur Konrad Laimer et Neuer.

Orphelins de Harry Kane, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, les Bavarois se sont démenés pour recoller au score, longtemps en vain. Thomas Müller a bien cru être une nouvelle fois le héros en reprenant, seul et à bout portant, un centre de Jamal Musiala, mais a vu Gregor Kobel surgir et sauver les siens (50e). Après avoir vu sa frappe lointaine flirter avec le poteau droit (59e), Musiala a égalisé de la tête sur une merveille de centre de Michael Olise (1-1, 85e) alors que Niklas Süle gisait au sol, complètement sonné après un coup franc dans le mur.

Le Westfalenstadion n’a plus célébré de victoire contre le Rekordmeister depuis 2018, et ce ne sera donc toujours pas pour cette saison.