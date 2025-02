Le Bayern se fait peur contre Kiel, Dortmund reprend vie à Heidenheim

Bayern Munich 4-3 Holstein Kiel

Buts : Musiala (19e), Kane (45e+3 et 46e) et Gnabry (54e) pour le Rekordmeister // Porath (62e), Skrzbyski (90e+1 et 90e+3) pour les Störche

Pas si simple…

Malgré une domination écrasante par moment, le Bayern a très mal terminé face au Holstein Kiel (4-3). Jamal Musiala a ouvert le score sur un service de Michael Olise avant que Harry Kane ne double l’avantage des siens avant la pause, dans la boîte et de la tête, servi là aussi par un Français (Kingsley Coman). Kane a encore frappé au retour des vestiaires, pour sa 50e en Bundesliga, avec une tête lobée.

Il n’aura joué qu’une heure, assez pour voir le pion magnifique de Serge Gnabry (jolie reprise de volée du gauche, en sortie d’un sombrero inspiré). Kiel a cependant su profiter des changements et des étonnantes errances bavaroises, avec la superbe frappe croisée de Finn Porath. Steven Skrzybski s’est fait plaisir en fin de rencontre, prouvant que l’on peut enquiquiner le FCB avec ses propres armes.

Un promu qui essaie de s’en sortir par le jeu, c’est beau.

Heidenheim 1-2 Borussia Dortmund

Buts : Honsak (64e) pour le FCH // Guirassy (33e) et Beier (63e) pour le BvB

Ouf de soulagement, pour les Marsupiaux.

Premier succès en BuLi depuis le 22 décembre pour le Borussia Dortmund, chez le barragiste – mais encore européen – Heidenheim (1-2). On respire enfin dans la Ruhr, mais on respire au dixième rang en attendant Niko Kovač. Serhou Guirassy s’est illustré en maxi filou dans un premier temps en profitant du mauvais alignement de la défense locale, avant de surgir devant le gardien.

Max Beier a ensuite coupé le centre de Ramy Bensebaïni, donnant du même coup un matelas d’avance au BvB… Matelas qui, finalement, n’aura tenu que 30 secondes après le sursaut d’orgueil de Mathias Honsak. Dortmund a eu chaud, mais tient peut-être son regain de forme.

On retiendra la joie extatique de l’entraîneur intérimaire Mile Tullberg vers son parcage.

