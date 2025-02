La Bundesliga, véritable moteur de l’économie allemande

Une Buli loin d’être un boulet.

Publiée ce jeudi, une étude du cabinet de conseil McKinsey indique que la Bundesliga a rapporté à l’État allemand près de 4,6 milliards d’euros de recettes fiscales lors de la saison 2023-2024. « La Bundesliga est un moteur économique qui génère un nombre d’emplois et des chiffres d’affaires conséquents, y compris dans les secteurs voisins », s’est félicité Marc Lenz, directeur général de la DFL, la ligue professionnelle allemande. « Pour les villes, nos clubs sont d’importants facteurs d’implantation qui, en plus de leur rôle social, se traduisent également par un solide plus économique en matière de valeur ajoutée, d’impôts et de taxes. »

Et de fait, la valeur ajoutée du football professionnel en Allemagne s’élevait à 14,2 milliards d’euros la saison passée. Pas mal pour un secteur qui génère 147 000 emplois à temps plein. Au point que McKinsey le qualifie de « moteur de croissance de l’économie allemande ». En 2024, la croissance allemande était en récession de 0,2%, ce qui en dit long sur l’importance du rôle du foot. À titre de comparaison, au terme de la saison 2022-2023, la valeur ajoutée du football français s’élevait à 5,32 milliards d’euros, rapportait 1,2 milliard de recettes fiscales à l’État et employait 40 000 personnes.

Mais bon, les Allemands n’ont pas de Montpellier-Rennes ou de Strasbourg-Toulouse dans leur championnat, eux !

Un derby madrilène, un choc allemand : on connaît le programme complet des 8es de finale de C1