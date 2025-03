Défaite pour le Bayern Munich, Dortmund et Leverkusen

Cette 25e journée de Bundesliga devait être des plus banales, elle s’est transformée en hécatombe.

En effet, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen ont perdu leurs matchs, mais surtout l’occasion de se rassurer dans la course au titre ou à l’Europe. Plombés par l’expulsion de João Palhinha, les Bavarois n’ont ainsi pas su s’appuyer sur le doublé de Raphaël Guerreiro, puisque la tenace équipe de Bochum a réalisé une excellente prestation pour l’emporter à l’Allianz Arena (2-3).

Moins surprenante mais tout de même, la défaite de Dortmund à Augsbourg (1-0). Le BvB stagne encore et toujours, avec une dixième place l’éloignant un peu plus des places continentales. Enfin, l’autre surprise est venue de Leverkusen, où le Bayer s’est écroulé devant les buts de Romano Schmid et Justin Njinmah pour Brême (0-2).

Bochum fait donc la bonne opération du jour en se donnant de l’air face à la zone rouge, tandis que Wolfsburg, qui a décroché un nul important contre Sankt-Pauli (1-1) peut toujours croire à la Ligue Europa, voire mieux.

Ce vendredi, Mayence a joliment grimpé sur le podium en battant Mönchengladbach et se mêle donc à la bataille des gros.

Les résultats :

Wolfsburg 1-1 Sankt-Pauli

Buts : Amoura (70e, SP) pour le VfL // Van Der Heyden (38e) pour le Sankt-Pauli

Bayern Munich 2-3 Bochum

Buts : Guerreiro (14e et 28e) pour le Bayern // Medić (31e), Sissoko (51e) et Bero (71e)

Expulsion : Palhinha (42e) pour le Bayern

Holstein Kiel 2-2 Stuttgart

Buts : Skrzybski (30e et 46e) pour Kiel // Leweling (15e) et Demirović (55e) pour le VfB

Expulsion : Stergiou (52e) pour le VfB

Borussia Dortmund 0-1 Augsbourg

But : Gouweleeuww (23e) pour Augsbourg

Bayer Leverkusen 0-2 Werder

Buts : Schmid (7e) et Njinmah (90e+4) pour Brême

La Bundesliga, véritable moteur de l’économie allemande