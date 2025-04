La Liga annonce faire appel pour invalider les qualifications de Dani Olmo et Pau Víctor

On n’est toujours pas sorti de l’auberge espagnole.

Alors que le Conseil Supérieur des Sports espagnols (CSD) a tranché ce jeudi au sujet de l’affaire Dani Olmo-Pau Víctor, confirmant le recours du Barça et autorisant l’inscription des deux joueurs en championnat, la Liga a contre-attaqué dès ce jeudi via un communiqué. L’association du football espagnol indique sa volonté de faire appel, « parce que la résolution n’est pas conforme à la loi ».

L’instance dirigée par Javier Tebas considère toujours que les licences d’Olmo et Víctor ont expiré le 31 décembre 2024. « Les mesures ont été adoptées sans respecter les exigences légales et les garanties procédurales, affectant ainsi l’intégrité de la compétition. » Le CSD estime de son côté que la commission de suivi de la Liga n’a pas la compétence pour prendre une telle décision.

Mercredi, la Liga avait publié un communiqué pour expliquer que l’opération de la vente de places au Camp Nou contre 100 millions d’euros n’avait jamais été enregistrée dans les comptes du club. « Aucun montant de l’opération sociétaire susmentionnée n’est inclus dans le compte de résultat, contrairement à ce qui avait été certifié par le club et le commissaire aux comptes au moment de l’exécution de ladite opération », peut-on lire dans le communiqué. Conséquences : le seuil du fair-play financier du club est revu à la baisse, ce qui rend illégal l’inscription des deux recrues estivales au sein de l’effectif catalan.

Des magouilles ? Pas le genre de la maison blaugrana.

