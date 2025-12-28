S’abonner au mag
  • Premier League
  • J18
  • Crystal Palace-Tottenham (0-1)

Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace

JB
Tottenham se reprend sur la pelouse de Crystal Palace

Crystal Palace 0-1 Tottenham

But : A. Gray (42e) pour les Spurs

La grosse opération du week-end : Tottenham remonte à la onzième place !

Retombé dans ses travers avec deux défaites de rang (à Nottingham puis contre Liverpool), Tottenham a remis la marche avant, à Selhurst Park (0-1), contre une équipe de Crystal Palace qui n’a pas su concrétiser ses situations, et aligne désormais cinq rencontres sans victoire.

Tweet

Une tête d’Archie Gray avant la pause, sur une situation confuse consécutive à un corner (42e), suffit ce dimanche aux hommes de Thomas Frank. Les Spurs ont eu chaud, notamment en première période, mais ont aussi été, parfois, peu vernis : Richarlison s’est vu refuser deux buts pour hors-jeu (17e, 75e) et Wilson Odobert a tapé le montant en fin de partie (88e).

Jean-Philippe Mateta n’a pas suffi, pour les Eagles.

