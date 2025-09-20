S’abonner au mag
Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire

La crise traverse la Manche.

Qui dit septembre dit premières inquiétudes. Dans ce multiplex de la cinquième journée de Premier League, certaines équipes commencent à s’inquiéter. Les Wolves, d’abord, en avaient besoin, mais restent sans points. Sous la pluie bien dégueu du Molineux, un joli mouvement à trois a pourtant permis à Ladislav Krejčí d’ouvrir le score, avant que le dernier quart d’heure de la première mi-temps soit un calvaire. Dominik Calvert-Lewin d’abord, puis un joli coup franc côté ouvert d’Anton Stach, avant le premier but en Premier League de Noah Okafor ont enterré tranquillement les locaux. Les Wolves sont derniers de Premier League, n’ont marqué que trois buts cette saison, et n’ont toujours pas pris un point. 

La folle série de Crystal Palace

West Ham, aussi en crise, en témoigne son London Stadium pas rempli, se devait de gagner un derby londonien. Crystal Palace l’en a empêché (2-1), grâce à l’inévitable Jean-Philippe Mateta, sur corner, puis Tyrick Mitchell, également sur corner. Alphonse Areola, de retour comme titulaire, n’a rien pu faire. Palace n’a plus perdu depuis mi-avril et 17 matchs (son record est de 18), West Ham n’a plus gagné chez lui depuis février. En face, Graham Potter peut s’inquiéter.

Brighton s’est fait reprendre par Tottenham (2-2). Les locaux avaient fait le plus dur, grâce à un super contre de Yankuba Minteh, puis une frappe flottante de Yasin Ayari (2-0, 31e). Sant Mathys Tel ni Randal Kolo Muani, blessé de dernière minute, Tottenham a cru réagir avec Richarlison, à côté (25e), mais le Brésilien s’est rattrapé, avec un peu de chance (2-1, 43e), avant que Jean-Paul Van Hecke ne marque contre son camp en seconde période. C’est anecdotique, mais les Spurs grimpent provisoirement deuxièmes. Sinon, Burnley et Nottingham Forest ne vont pas très bien, mais se sont partagé les points (1-1).

Ils espurs plus.

Brighton 2-2 Tottenham

Buts : Minteh (8e) et Ayari (31e) pour les Seagulls // Richarlison (43e) et Van Hecke (CSC, 82e) pour les Spurs

Burnley 1-1 Nottingham Forest

Buts : Anthony (20e) pour les Clarets // Williams (2e) pour les Reds 

  West Ham 1-2 Crystal Palace

Buts : Bowen (49e) pour les Hammers // Mateta (37e) et Mitchell (68e) pour les Eagles 

Wolverhampton 1-3 Leeds

Buts : Krejčí (8e) pour les Wolves // Calvert-Lewin (31e), Stach (39e) et Okafor (45e) pour les Peacocks.

Dernier de Premier League, Wolverhampton prolonge son coach

