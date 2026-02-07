S’abonner au mag
La colère des supporters de l'AS Monaco

La goutte de trop.

Éliminé violemment de la Coupe de France par Strasbourg (3-0), l’AS Monaco ne réalise pas la saison espérée par les supporters malgré une qualification pour les barrages de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. 10e de Ligue 1, Monaco s’est incliné à 7 reprises sur leurs 10 dernières rencontres de championnat.

Des tags « Scuro Out » à la Turbie

Une mauvaise passe qui ne plait pas du tout aux supporters de l’ASM. Le 25 janvier dernier, les ultras monégasques avaient déjà demandés dans un communiqué le départ du directeur général Thiago Scuro. Ce samedi matin, ces derniers ont joint l’acte à la parole en se rendant devant le centre d’entraînement monégasque pour montrer leur mécontentement. D’après les informations de l’Équipe, des tags avec inscrit « Scuro Out » ont été peints sur les murs extérieurs du centre et la gendarmerie a dû intervenir tandis que l’heure de l’entraînement a été déplacée.

Une victoire lors du Derby face à Nice ce dimanche pourrait aider à la réconciliation.

 

Krépin Diatta touché par l’élimination en Coupe de France

