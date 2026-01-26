S’abonner au mag
Les ultras monégasques réclament le départ du directeur général Thiago Scuro

SW
Les ultras monégasques réclament le départ du directeur général Thiago Scuro

Le Rocher en pleine érosion ? Ce dimanche soir, les ultras de l’AS Monaco ont publié un communiqué partageant le souhait de voir partir le directeur général Thiago Scuro. Leur message dénote une forte amertume pour des supporters qui n’ont pas vu leur équipe gagner en championnat depuis le 29 novembre dernier (1-0 contre le PSG).

Un appel à la mobilisation générale face au « mépris » subi

Après avoir dénoncé un « laisser-aller généralisé qui gangrène l’ASM » ainsi qu’une gestion caractérisée par « le mépris » des supporters, les Ultras Monaco 1994 soulignent l’incompétence des dirigeants face à la situation : « Nous exigeons sans délai le départ des responsables de ce marasme, en premier lieu de celui qui semble être le directeur général : Thiago Scuro. »

Pour appuyer ces remontrances, les ultras monégasques appellent à une mobilisation générale ce mercredi à 18 heures avant la réception de la Juventus.

Si vous voyez plus de sièges jaunes que d’habitude à Louis-II, vous saurez pourquoi.

SW

