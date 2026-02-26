S’abonner au mag
Ligue Europa : vers un Lille – OL en huitièmes de finale ?

Jamais trois sans quatre, et même sans cinq. Tout le monde se souvient des saisons rythmées par les Barça – Real, époque José Mourinho – Pep Guardiola, cette cuvée 2025-2026 pourrait bien être celle des confrontations entre Lille et Lyon.

Après sa qualification à Belgrade en prolongation, le LOSC a déjà pu se tourner vers la suite et ce qui pourrait l’attendre en huitièmes de finale. Surprise : les Dogues ont une chance sur deux de retrouver les Gones au tour suivant. Ce serait soit l’OL, soit Aston Villa, lors du tirage au sort prévu vendredi à 13 heures.

Une saison à cinq matchs entre Lille et Lyon ?

En cas de nouveau duel franco-français (pitié, non), la bande de Paulo Fonseca partirait avec un petit avantage psychologique, après avoir remporté les trois rencontres entre les deux équipes cette saison : 1-0 à Pierre-Mauroy en septembre, 1-0 au Groupama Stadium en février et 2-1 en Coupe de France dans le Nord le mois dernier.

Et si c’est Aston Villa, ce sera aussi des retrouvailles pour Lille, sorti de la Ligue Conférence par Dibu Martinez et ses copains en 2024. De son côté, l’OL se frottera donc au LOSC ou bien au vainqueur du barrage entre le PAOK et le Celta de Vigo.

Laissez nos clubs français tranquilles, merci.

En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon

