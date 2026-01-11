Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille

Le LOSC et l'OL ont livré une belle bataille à Pierre-Mauroy, mais c'est le crack brésilien, pour son premier match sous son nouveau maillot, qui a eu le dernier mot (1-2).

Lille 1-2 Lyon

Buts : Ngoy (28e) pour le LOSC // A. Moreira (1re) & Endrick (42e) pour l’OL

« On sait pourquoi on l’a ramené ici. » À la mi-temps de ce 16e de finale de Coupe de France, ce dimanche soir, Clinton Mata et les Lyonnais avaient déjà la confirmation que ce joueur allait marquer de son empreinte la deuxième partie de saison lyonnaise : à l’occasion du déplacement de l’OL sur la pelouse de Pierre-Mauroy, la France a découvert Endrick Felipe Moreira de Sousa, gamin de dix-neuf ans amené à devenir l’une des sensations du championnat de France. Pour le moment, ça n’était que de la coupe, mais on a déjà vu ce qu’on devait voir : du caractère, de l’envie, du talent, un poteau (5e), du déchet aussi, mais surtout la dalle d’un garçon qui n’a plus rien à grailler depuis trop longtemps. Et puis ce but classieux, d’un plat du pied limpide après une déviation du très bon Corentin Tolisso (42e). Le but du 2-1, celui de la victoire et de la qualification pour Lyon, celui du décollage pour Endrick.

La boulette de Bodart

C’est tout ce que méritait le LOSC si l’on s’en tient à la première minute de la rencontre : cette blague d’Arnaud Bodart pour l’ouverture du score du jeune Afonso Moreira (0-1, 1re) n’était pas forcément nécessaire, mais elle a au moins donné le ton d’une partie qui n’a jamais vraiment baissé en intensité. le LOSC a tout de même été récompensé de ses efforts avec l’égalisation de Nathan Ngoy après une mauvaise intervention de Rémy Descamps, un coup de billard dans la surface et un service d’Hákon Arnar Haraldsson (1-1, 28e), mais s’est repris une baigne avant la pause. En seconde, le capitaine Benjamin André a quitté le siens après une vilaine blessure à l’épaule (57e), Olivier Giroud n’a jamais réussi à couper les ballons qu’on lui a mis dans la boîte, Tiago Santos a fracassé le poteau (88e) et le LOSC, auteur d’un gros match tout comme son adversaire, n’est pas parvenu à revenir. Sorti à la 72e, Endrick a rendez-vous à Décines-Charpieu face à Brest, dimanche, pour sa découverte de la Ligue 1.

LOSC (4-2-3-1) : Bodart – Meunier (T. Santos, 68e), Ngoy, Bentaleb, Perraud – B. André (c) (Mukau, 60e), Bouaddi (Sahraoui, 82e) – F. Correia (E. Mbappé, 60e), H. Haraldsson, Fernández-Pardo – Giroud (Diaoune, 81e). Entraîneur : Bruno Genesio.

OL (4-2-1-3) : Deschamps – Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico – Tessmann, Tolisso (c) – Morton (O. Mangala, 90e) – Šulc (Satriano, 82e), Endrick (Karabec, 72e), A. Moreira. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez Lille-Lyon (1-2)