S’abonner au mag
  • C3
  • Barrages
  • Étoile rouge Belgrade-Lille (0-2 ap)

Lille retrouve sa bonne étoile à Belgrade

Par Clément Gavard
3' 3 minutes
5 Réactions
Lille retrouve sa bonne étoile à Belgrade

Battu la semaine dernière à la maison, le LOSC a retourné la situation à Belgrade, avec un but rapide d’Olivier Giroud et un deuxième signé Nathan Ngoy en prolongation (0-2). En huitièmes de finale, Lille retrouvera Aston Villa ou... l’OL.

Étoile rouge de Belgrade 0-2 Lille

Buts : Giroud (5e) et Ngoy (99e) pour les Dogues

Il y a ceux qui attendaient la cérémonie des César, ceux qui avaient préféré commencer la soirée devant un match au Marakana en Serbie et les autres qui n’en avaient rien à cirer de ces deux évènements. Ce qui n’empêche pas tout le monde d’être content, à commencer par Lille. Après avoir trébuché à la maison la semaine dernière, les Lillois ont renversé la table et le score pour arracher leur ticket pour les huitièmes de finale en prolongation (0-2 AP). Ils seront en huitièmes de finale, contre Aston Villa… ou l’OL !

Giroud avait mis le réveil

Pour ne pas avoir à psychoter trop longtemps sur la stat effrayante disant que le LOSC n’avait jamais, dans son histoire, réussi à se qualifier en Coupe d’Europe après avoir perdu la première manche, Olivier Giroud est sorti de sa boîte dès l’entame. Il y avait des doutes à chasser, un manque d’efficacité à gommer et donc Benjamin André, brassard autour du biceps, glissant sur le côté droit pour offrir un centre parfait au premier poteau, où a surgi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Rodrigão n’a pas pu résister, les filets ont tremblé et les Dogues avaient déjà refait leur retard (0-1, 5e).

C’était le début d’un match sans paillettes, sans tapis rouge, sans costumes parfaitement cintrés, mais avec une équipe nordiste bien plus prête à jouer une rencontre européenne que la semaine dernière. Les Dogues sont allés mordre les Serbes plus haut, pour les gêner, sans que Giroud, Matías Fernández-Pardo ou Gaëtan Perrin ne réussissent à planter le deuxième (40e, 44e, 51e, 59e). Cela ne pouvait pas non plus être une partie de plaisir, au Marakana, où Berke Özer a rappelé qu’il était plus à l’aise sur les pénos qu’avec ses pieds pour relancer (33e), et les locaux ont fini par pousser les Lillois dans leurs retranchements.

Et Ngoy sortit du banc

Avec deux changements à la pause, dont l’entrée de Marko Arnautović, l’Étoile rouge de Belgrade a tourné autour du pot, à coups de longues touches, attendant le tir de Seol Young-woo pour retrouver le cadre et solliciter Özer, sauvé par sa défense sur le centre envoyé dans la foulée (78e). Benjamin Lavernhe avait commencé à singer Jim Carrey quand la prolongation a pointé le bout de son nez : tant pis pour la quiche prête à être dégustée, tant mieux pour les amateurs de rab et de sensations fortes.

Efficacité, encore. Coaching gagnant, cette fois. Le premier tir cadré lillois de la prolongation a fait exploser Bruno Genesio et son banc, d’où venait de sortir un certain Nathan Ngoy. En cannes, le défenseur belge s’est retrouvé au bout de la chaîne lancée par Fernandez-Pardo, prolongé par Felix Correia et donc conclue par Ngoy d’une frappe soudaine (0-2, 99e). Le second a eu la balle de la qualif après une remise de l’inusable Giroud (113e), qui réclamait un peu plus tard un penalty et soufflait de voir son équipe résister à des Serbes pressants, mais éliminés et chahutés par leur public. Le LOSC n’en a que faire : il sera toujours européen en mars prochain et il n’avait pas besoin d’un César pour cela.

Étoile rouge (3-4-3) : Matheus – Eraković, Rodrigão (Owusu, 104e), Tebo Uchenna (Veljković, 46e) – Seol, Händel (Elsnik, 71e), Krunić, Tiknizyan (Avdić, 106e) – Kostov (Katai, 104e), Enem (Arnautović, 46e), Bruno Duarte. Entraîneur : Dejan Stanković.

LOSC (4-2-3-1) : Özer – Santos (Ngoy, 95e), Mandi, Mbemba, Perraud (Verdonk, 106e) – André, Bouaddi – Perrin (Correia, 71e), Haraldsson (Mukau, 95e), Fernandez-Pardo – Giroud. Entraîneur : Bruno Genesio.

Lille se foire encore contre l’Étoile rouge

Par Clément Gavard

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.